Alderweireld: “Io e Vertonghen abbiamo ricevuto troppe critiche. Non so se continuerò con la Nazionale”

Alderweireld ha parlato dopo il match contro la Croazia delle critiche ricevute dai tifosi del Belgio e di un suo possibile addio alla nazionale: “Io e Jan Vertonghen negli ultimi tempi siamo stati pesantemente criticati, ma con la Croazia abbiamo dimostrato quanto valiamo realmente. La lotta alle critiche ci è costata energie, non so se continuerò, ho dato tutto per la maglia della nazionale negli ultimi 15 anni e adesso ne parlerò con la mia famiglia”.

Foto: Twitter Alderweireld