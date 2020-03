Alderweireld cuore d’oro, dona tablet ai malati: “Così possono videochiamare i loro cari”

Anche Toby Alderweireld scende in campo nella lotta al Coronavirus. Il difensore del Tottenham, come annunciato da lui stesso su Twitter, ha deciso di fare una donazione speciale in favore dei malati: “Spero che tutti stiano seguendo le misure adottate dal governo per fermare l’ulteriore diffusione del Coronavirus. Il virus crea molti problemi, in particolare la mancanza di contatto personale. Se le persone sono malate non possono vedere i loro amici, non possono vedere la loro famiglia. Quindi il mio piano è quello di acquistare tablet da consegnare agli ospedali e alle case di cura in modo che le persone possano videochiamare i loro cari e i loro amici per superare questo periodo difficile”, le parole di Alderweireld.

Whoever can help, please help! Together, we can come out of this difficult time stronger than ever. Stay safe everyone ❤️ pic.twitter.com/MOCNNVLMWR — Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) March 22, 2020

Foto: ibtimes