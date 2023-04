Aldair: “Mourinho, per te ci sono. Smalling è una perdita enorme, con lui c’è più sicurezza”

L’ex centrale giallorosso ha risposto alla battuta di Jose Mourinho di lunedì sera e previsto gli obiettivi di questo finale di stagione per la Roma: “È stata una battuta, anche se era successo già un’altra volta. La Roma ha parecchie assenze, tra infortuni e squalifiche. Mi ha fatto piacere che il mister abbia pensato a me, nonostante nella storia della Roma ci siano stati anche altri grandi difensori centrali. Dovesse servire io ci sono. Smalling è uno che comanda il reparto, ma che fa anche sentire a suo agio chi gli gioca accanto. Non è solo una questione individuale, con lui la linea difensiva è più sicura e più certa della sua forza”.

Sul finale di stagione: “Conoscendo Mourinho e la sua storia, penso che punterà su entrambi, senza scegliere. Anche a Bergamo, con la squadra che stava perdendo, ha messo dentro giocatori a rischio e questo dimostra quanto non ci stia a perdere. La Roma vale, è tosta, in Champions può arrivarci, ma i prossimi scontri diretti saranno molto importanti. Mourinho sta facendo bene, lo scorso anno ha vinto e ora può fare il bis. Giusto andare avanti con lui, ma bisognerà vedere se la società riuscirà a dargli i giocatori che chiede. Qualcosa manca, sugli esterni ad esempio”.