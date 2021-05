Albiol: “Spero che il Napoli possa tornare a competere per lo scudetto. Tornare? Forse da allenatore”

Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’ex giocatore del Napoli e neo campione d’Europa col Villarreal Raul Albiol, ha parlato della squadra azzurra e del suo futuro: “Napoli è e sarà sempre nel mio cuore e di quello della mia famiglia. Tornerò a Napoli da turista certamente, con la pandemia è stato impossibile, ma appena tornerà tutto nella normalità sarò in città. Se tornerò da calciatore? E’ irreale, magari un giorno come allenatore, se sarò bravo. Ho visto Napoli-Verona a casa, ero nervoso e vedevo il tempo che passava ed il Napoli non riusciva a segnare. Guardo sempre il Napoli quando posso. Spero che il prossimo anno possa tornare in Champions, magari lottare per lo scudetto. Andare via da Napoli è stato difficile per me. Ora a Villarreal sono a casa, sono felice. Tengo a ringraziare i tifosi del Napoli per l’amore che mi hanno dimostrato nel corso di questi anni”.

Foto: Twitter Villarreal