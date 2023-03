Albiol: “Ritiro? Non ci penso. Napoli? Sono emozionato, se lo merita”

Il trentasettenne difensore spagnolo Raul Albiol del Villarreal ha rilasciato un’intervista in cui si espresso sul suo futuro e non solo. Il classe ’85 è il capitano dei Submarino Amarillo ed è legato da un contratto fino al 30 giugno. Alcune parole riportate da Marca: “Sono entusiasta e voglio godermi il calcio ogni giorno…Ho l’illusione di essere un bambino. Il tempo passa e arriverà il giorno in cui mi ritirerò, ma nel mentre voglio godermi ogni momento. Ho tanta voglia di gareggiare, è il momento di divertirsi”.

Ritiro: “Non so quando arriverà. Mi sento bene e lavoro tanto. Passo il tempo ad allenarmi e riposarmi, questo ti viene richiesto dallo sport di alto livello. Le stagioni vola e non so quando arriverà, anche se so che è inevitabile”.

Pensi alla Nazionale?: “Penso a pretendere il massimo da me stesso in ogni partita e che la mia squadra raggiunga gli obiettivi. Da lì in poi tutto è secondario. Non ho la Nazionale in testa in questo momento, ci sono tanti giocatori ed è sempre difficile, non è una cosa che mi preoccupa in questo momento come essere di primo livello e dare il massimo al Villarreal. De la Fuente? Non mi ha chiamato. Lui ha un’idea e deciderà il futuro della Nazionale. Tutto quello che farà sarà rispettato allo stesso modo come successo con Luis Enrique perché è lui che decide sapendo che non si può mai avere ragione al 100%”.

Caso Negreira: “Capisco che gli arbitri cercano di fare il loro lavoro al meglio delle loro capacità e prendere la decisione che considerano corretta in ogni momento. Il caso andrà in tribunale e quello che noi calciatori dobbiamo fare è aiutarli in campo. Certo ci arrabbiamo se ci tolgono un rigore, ma dobbiamo rispettarlo. Ho visto casi di insulti ad arbitri e, anche se sono momenti di tensione, è sbagliato”.

Napoli: “Sono molto emozionato di vederli prima in Serie A e da lontano. Speriamo possano festeggiare lo scudetto dopo 32 anni, può essere pazzesco. È una squadra che se lo è meritato. Non vedo l’ora che siano proclamati matematicamente campioni”.

