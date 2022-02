Albiol: “Potevo morire nel 2004. Con Sarri fatto il salto di qualità, Ancelotti impressionante”

In una lunga intervista a El Pais, Raul Albiol ha ripercorso la sua carriera, parlando in particolare della sua esperienza napoletana: “Ho fatto il salto di qualità con Sarri al Napoli. Sono stati tre anni di costante apprendimento. In difesa era uno specialista, mi ha aiutato a crescere e migliorare. L’uscita col pallone per lui era fondamentale. Abbiamo provato tutto ciò che poteva essere provato. Mi ha fatto vedere molte cose che non vedevo. È stato un punto di svolta. Un grande salto. Ancelotti è stato impressionante. Un’esperienza meravigliosa. Ho capito come va gestita una grande squadra. Mi ha dato sicurezza e fiducia. Giocava più in contropiede di Sarri. In Champions, soprattutto, ha ottenuto il meglio da noi”.

Albiol, ora al Villareal, ha ricordato un momento della sua vita molto particolare, l’incidente d’auto nell’agosto 2004: “Non è completamente dimenticato. Vedi continuamente notizie di incidenti e ci pensi. Ci sono altre persone che non sopravvivono e sono grato di poter vivere per raccontarlo. La sensazione è che mi abbiano regalato 16 anni di vita e per di più sto ancora giocando a calcio. Non ci penso tutti i giorni, ma penso che non lascerà mai la mia mente. Penso di dovermi divertire, vivere felicemente perché non sai mai cosa ti può succedere da un giorno all’altro”.

