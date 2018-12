Albiol: “Non possiamo sbagliare, dovremo giocare con la testa. Domani come contro la Juve… “

Raul Albiol, difensore e leader del Napoli, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Liverpool in Champions League: “Sappiamo che sarà una gara complicata, dovremo giocare con la testa. Non possiamo sbagliare, dobbiamo entrare in campo e fare bene in questa partita. Dobbiamo restare concentrati ogni minuto. Domani mi piacerebbe ripetere la prestazione sfoderata nella passata stagione contro la Juventus allo Stadium. Abbiamo fatto tanto lavoro in questi mesi e il match di domani sarà bellissimo, succeda quel che succeda dobbiamo proseguire su questa strada. Abbiamo lavorato tanto per arrivare qui e domani dobbiamo provare a passare il turno. La fase difensiva? È importante saper difendere anche bassi, ma ancor più importante è essere compatti. Sappiamo che il Liverpool negli spazi è una squadra forte con attaccanti veloci: la cosa che farà la differenza sarà la nostra mentalità, dobbiamo provare a fare gol senza pensare al risultato”.

Foto: Napoli Twitter