ALBIOL, L’INTRAMONTABILE

Nella semifinale di Europa League di ieri sera vinta dal Villarreal contro l’Arsenal per 2-1 è tornato come protagonista una vecchia conoscenza del calcio italiano, Raul Albiol. Il difensore spagnolo ha segnato il secondo gol appoggiando in rete una deviazione di testa da calcio d’angolo. Adesso la squadra spagnola è vicina ad una storica finale anche se non sarà facile mantenere il vantaggio contro una squadra come l’Arsenal, ma il capitano del Villarreal metterà a disposizione tutta la sua esperienza internazionale nel match di ritorno.

Raul Albiol è nato a Vilamarxant nel 1985, nella Comunità Valenciana e cresce calcisticamente nel Valencia dove debutta in prima squadra del 2003 all’età di 18 anni. Albiol viene notato subito per la sua personalità in difesa e un fisico già poderoso nonostante l’età. La carriera di Albiol può subire una svolta l’anno dopo, quando in procinto di firmare per il Getafe (in prestito) viene coinvolto in un grave incidente stradale, tanto che viene trasportato in ospedale e subisce l’asportazione della milza. Il temerario Albiol si riprende e nel 2005 torna nei campi di gioco col Getafe, in quella stagione trova il suo primo gol nel derby contro il Real Madrid che permette al Getafe di vincere per 2-1. Dal 2006 torna al Valencia e diventa titolare facendosi notare dalle grandi squadre, nel 2009 infatti si trasferisce al Real Madrid nella famosa campagna faraonica di Florentino Perez che portò anche Kakà, Cristiano Ronaldo e Benzema al Santiago Bernabeu. Dal 2010 però, sotto la guida di José Mourinho, diventa un comprimario e nel 2013 passa al Napoli per cercare di tornare protagonista. Nel frattempo vince tutto con la Nazionale spagnola, nel 2008 e nel 2012 l’Europeo e nel 2010 diventa campione del mondo. Al Napoli ritrova Rafa Benitez che lo aveva avuto al Valencia, ma dà il meglio di sè quando arriva Maurizio Sarri in coppia con Koulibaly sfiorando lo scudetto, sotto il Vesuvia ottiene 178 presenze con 6 gol. Nel 2019 passa al Villarreal in cui diventa capitano e adesso all’età di 36 anni comanda la difesa del “sottomarino giallo” portando ad un passo dalla finale di Europa League. La settimana prossima ci sarà la sfida di ritorno all’Emirates Stadium eRaul Albiol dovrà fare una grande prestazione per difendere il vantaggio.

Foto: Twitter Villarreal