Albiol: “Juve fortissima. Sanno ciò che si giocano, quanto vale la posta e reagiscono di conseguenza”

Raul Albiol ha parlato in vista della sfida di questa sera contro la Juventus. Di seguito le parole del difensore del Villarreal al canale A Punt: “La Juventus ha vinto nove scudetti di fila. Ok, l’anno scorso è arrivata quarta e quest’anno in campionato sta soffrendo, ma resta una squadra fortissima, composta da giocatori che sono abituati a vincere e che in queste partite di Champions cambiano il ‘chip’, la mentalità. Sanno ciò che si giocano, quanto vale la posta e reagiscono di conseguenza. Per questo dico che ci attendono due incontri molto complicati, e che l’obiettivo per noi è quello di vincere in casa. Che sia 1-0, 2-1, 3-2, fa lo stesso. L’importante è riuscire a imporsi allo Stadio della Ceramica. Sappiamo che per ottenere la vittoria dobbiamo fare una partita molto completa, preparandoci al meglio per far sì che la città si goda questa grande notte di Champions”.

FOTO: Twitter Villarreal