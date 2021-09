Albiol: “Che emozioni a Napoli! Ecco cosa penso di Anguissa”

Raul Albiol, difensore del Villarreal con un passato al Napoli, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per un’interessante intervista. Lo spagnolo ha parlato anche della sua esperienza all’ombra del Vesuvio e di alcuni calciatori partenopei. Di seguito un estratto delle sue parole.

Sulla sua esperienza in azzurro

“Mi ha dato grandi emozioni. La Supercoppa del 2014 in modo particolare. Ma anche la sensazione impareggiabile di lottare per il titolo contro una squadra che vinceva sempre. Il gol di Koulibaly a Torino 3 anni fa. Adrenalina pura. Il traguardo lì a portata di mano e la delusione per non averlo raggiunto”.

Su Koulibaly

“Parliamo spesso, abbiamo condiviso troppe emozioni, il legame è forte. E poi con Fabian Ruiz, con Insigne: l’esperienza napoletana resterà sempre con me”.

Su Anguissa

“È un giocatore fortissimo fisicamente e che sa usare bene la palla, con noi qui ha fatto benissimo tanto che il Villarreal voleva comprarlo. Offrirà qualcosa di diverso al centrocampo del Napoli, e il fisico di Zambo in Serie A può fare la differenza”.

