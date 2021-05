Albiol: “Amo Napoli e faccio sempre il tifo per loro. Vogliamo l’Europa League per entrare nella storia del Villarreal”

Raul Albiol, ex calciatore del Napoli, ora in forza al Villarreal, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sia della squadra di Gattuso che della sua nuova esperienza in Spagna. Ecco le sue dichiarazioni, riportate dai colleghi di calcionapoli1926.it.

Sul Napoli:

“Amo Napoli e la mia famiglia ama Napoli, quindi posso solo fare il tifo per loro. Vedo sempre le partite quando ne ho la possibilità, questa squadra è sempre nel mio cuore. Lì ho vissuto sei anni meravigliosi. Penso che ce la faranno a entrare in Champions League”.

Sulla finale di Europa League contro il Manchester United:

“Il Villarreal è una famiglia perché, dal primo momento in cui arrivi qua, tutti rendono le cose molto semplici. Ti senti a casa dal primo giorno e questo è fondamentale per lavorare al meglio. Giocheremo contro una squadra storica, molto forte economicamente e con grandissimi giocatori. La nostra forza è il gruppo: sappiamo che è difficile, ma è una partita di 90 minuti e abbiamo l’obiettivo di vincere perché entreremmo nella storia di questa società. Anche personalmente avrei la possibilità di vincere per la prima volta l’Europa League. Sarebbe molto importante e ci consentirebbe di raggiungere l’obiettivo di entrare in Champions League”.

Foto: Twitter Villarreal