Francesco Agnello non è più un giocatore dell’AlbinoLeffe. L’attaccante, classe 1992, è stato ceduto a titolo definitivo al Rimini. Come si legge nel comunicato ufficiale, “la società seriana ringrazia sentitamente l’atleta per l’impegno profuso in questi 3 anni e mezzo in maglia bluceleste e augura allo stesso le migliori fortune per il suo futuro professionale”.

Foto: sito AlbinoLeffe