Albin Ekdal si ritira: “Un po’ triste, un po’ orgoglioso, ma grato a chi mi ha accompagnato in questo percorso”

21/12/2025 | 22:11:29

Albin Ekdal ha dato l’addio al calcio. Il centrocampista svedese, che per tanti anni è stato protagonista in Serie A, ha attaccato le scarpette al chiodo. Portato in Italia nel 2008 dalla Juventus, ha vestito poi anche le maglie di Siena, Bologna, Cagliari, Sampdoria e Spezia. Nel corso delle sue stagioni italiane, ha totalizzato 344 presenze e messo a segno 14 gol.

Questo il suo saluto sui social: “È arrivato il momento di lasciare il calcio. Un po’ triste, un po’ orgoglioso, ma soprattutto grato per sempre a tutti coloro che mi sono stati accanto durante questo percorso. Arrivederci”.

Foto: Instagram Sampdoria