Alberto Moreno: “Mi diverto molto in questa squadra. Felicissimo di essere qui, non ci poniamo limiti”

28/11/2025 | 23:51:52

Alberto Moreno, giocatore del Como, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Sono molto felice per questo gol e per la vittoria della squadra. Assist bellissimo di Nico Paz, potevo segnare già nel primo tempo sfruttando un lancio perfetto di Perrone. Abbiamo una squadra che sa giocare bene al calcio. Ci divertiamo, sappiamo quello che dobbiamo fare ma siamo soltanto all’inizio e non dobbiamo mai smettere di lavorare perchè nel prossimo turno avremo l’Inter e servirà una performance perfetta. Vedere il pubblico che si diverte aumenta la nostra voglia di andare oltre ogni ostacolo e di condurre una stagione alla grande”.

Foto: sito Como