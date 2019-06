Dedica speciale per Alberto Moreno. Il terzino del Liverpool, dopo il 2-0 rifilato al Tottenham nella finale di Madrid, ha alzato la Champions al cielo in lacrime indossando una t-shirt per l’amico Reyes (“Ti voglio bene fratello”), tragicamente scomparso nelle scorse ore in un incidente stradale. I due avevano giocato insieme a Siviglia.

Foto: Twitter El Chiriguito