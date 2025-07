Alberto Costa vuole lo Sporting. Conferme (due giorni dopo) anche sul gradimento Juve per Hjulmand

12/07/2025 | 19:55:14

Alberto Costa e lo Sporting CP: confermiamo totalmente quanto raccontato in esclusiva nella giornata di giovedì. Il club portoghese ha proposto 20 milioni, potrebbe anche aggiungere dei bonus, lo ritiene la prima scelta al netto di voci su altri obiettivi per la fascia. E Costa ha già dato il suo assenso, vorrebbe tornare in Portogallo dopo pochi mesi, con tutto il rispetto che ha per la Juventus. E ora dovrà essere il club bianconero a liberarlo (Costa ha già scelto), alla luce di tutte le altre operazioni di mercato in piedi. Ribadiamo quanto svelato due giorni fa: la Juventus si è informata con lo Sporting su Hjulmand, un profilo che piace non poco per il centrocampo.

Foto: Instagram Alberto Costa