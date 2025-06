Alberto Costa: “Ora che ho la possibilità di giocare, le cose stanno andando bene”

25/06/2025 | 21:40:32

Il difensore della Juventus, Alberto Costa, ha parlato ai microfoni di DAZN alla vigilia della sfida dei bianconeri contro il Manchester City, valida per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club: “Sento che adesso da quando sono arrivato qui ogni giorno miglioro, cerco sempre di imparare dai miei compagni di squadra. Adesso che ho avuto la possibilità di giocare 90 minuti, le cose stanno andando bene. Ora è il momento di continuare su questa strada”.

Poi ha proseguito: “L’importante è vincere, perché i giovani giocano per vincere ogni partita. Giochiamo per vincere dei titoli, nel nostro DNA c’è la vittoria, quindi passare come primi è importante per noi”

Su Tudor: “Tudor dice di me che posso giocare con tutti. Mi ha aiutato molto, mi ha fatto crescere a livello tecnico, competitivo e difensivo. Voglio migliorarmi ogni giorno”.

sito internet Juve