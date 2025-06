Alberto Costa: “Giochiamo sempre per vincere, i tifosi ci danno una spinta in più”

19/06/2025 | 09:46:14

Alberto Costa, nel post-partita di Juve-Al Ain, ha sottolineato l’atteggiamento vincente della squadra: “Giochiamo ogni partita per vincere, è stato così anche stasera e lo sarà per tutte le prossime gare”. Un pensiero speciale va al pubblico: “Ringraziamo i tifosi presenti stasera, sono molto importanti e rappresentano una grande fonte di motivazione per noi”. Foto: Instagram Alberto Costa