Albertini: “Milan, dovevi dare tempo a Giampaolo. Serie D? Forzatura di Gazidis”

“Milan in Serie D? Quella di Gazidis credo sia una forzatura di cui non ho bene inteso il senso”. Senza peli sulla lingua Demetrio Albertini, commenta sulle colonne di Tuttosport gli ultimi sviluppi intorno al suo vecchio club, quello rossonero, in relazione alle parole di Gazidis durante la conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli.

Un arrivo che Albertini non condivide, per il poco tempo dato a disposizione a Marco Giampaolo: “Se si prende qualcuno come lui bisogna anche dargli sostegno e non esonerarlo dopo 7 partite che, oggettivamente, sono davvero poche per imporre un metodo di lavoro. Saranno prevalse delle dinamiche che, ad oggi, non conosco”.