Albertini ironizza: “Questo Milan è come la conferenza di ieri del premier Conte”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan e della Nazionale, ha parlato durante una diretta Instagram con il giornalista Carlo Pellegatti paragonando l’attuale formazione rossonera alla conferenza del premier Conte: “Facendo una battuta, parlando di attualità, potrei fare un paragone tra il Milan attuale e la conferenza del premier Conte di ieri sera, in cui non si capisce bene cosa si possa fare. La situazione al Milan mi sembra criptica. Mi auguro che presto ne esca il Milan, c’è qualcosa anche lì che forse va combattuto, anche se non so quale e come non essendo dentro. A parte le battute, ci vuole un progetto sportivo, perché ogni anno si riparte da zero. Sembra che non ci sia una linea con un progetto condiviso. Come prima cosa questa, quando stabilisci un percorso non puoi fare un filotto e sperare che vada tutto bene, quindi devi saper gestire le critiche e le difficoltà nei momenti di crisi. Devi credere fortemente nella strada che intraprendi. A livello tecnico, dico che in Italia i giovani devono essere accompagnati da giocatori più esperti. Anche i giocatori bravi, se fai una squadra solo giovane, non riesci a costruirli”.

Foto: zimbio