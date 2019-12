Albertini: “Il Gran Galà è il raduno più importante del calcio italiano. Pallone d’Oro? Non è detto che vinca Messi”

Questa sera a Milano si terrà la serata del Gran Galà del Calcio, evento in cui vengono premiati i migliori giocatori del campionato di calcio italiano. Tra gli organizzatori c’è anche Demetrio Albertini. L’ex centrocampista del Milan ha così presentato la serata ai microfoni di Sky: “C’è sempre grande richiesta, è il raduno più importante del calcio italiano. Ogni anno cerchiamo di proporre qualcosa di nuovo. Tanti giovani italiani stanno avendo successo. Arrivo da Barcellona, ho visto il museo e ancora non avevano fatto posto al sesto Pallone d’Oro di Leo Messi. Vediamo, non è detto che vinca l’argentino”.