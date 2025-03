Albert Luque: “Avrei provato a convincere Zidane”

L’ex direttore direttore sportivo della nazionale spagnola Albert Luque in un’ intervista rilasciata al programma El Larguero ha rilevato alcune cose di quando era nella nazionale spagnola.

“Ho ricevuto molte telefonate da rappresentanti, ma ho detto loro di non chiamare più perché sarebbe stato nientemeno che Luis de la Fuente“

“Devo dirti chi avevo in testa? E lo dico per la prima volta qui oggi. Avrei provato a convincere Zidane . Sì, era la prima volta che non c’era un allenatore spagnolo e posso dirti che nemmeno Luis Rubiales lo sa”.

“Mi piacciono i responsabili dello spogliatoio e Zidane, senza essere un allenatore di alto livello, ha gestito uno spogliatoio con Ramos, con Cristiano… e lo ha fatto alla grande”

Foto: Zidane instagram