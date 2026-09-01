Albert Gudmundsson alla Lazio, è fatta! Una volata di 48 ore

01/09/2026 | 12:25:35

Albert Gudmundsson sarà un nuovo giocatore della Lazio. Operazione definita con due svolte che vi abbiamo raccontato in esclusiva: quella tra sabato e domenica, con il sondaggio a sorpresa del club biancoceleste nei riguardi della Fiorentina, e quella di poche ore fa, quando avevamo dato una nuova riapertura. Esattamente quella che ha portato alla definizione della trattativa, si tratta di prestito con diritto di riscatto tra i 10 e i 15 milioni. Gudmundsson aveva già accettato il trasferimento, dicendo no ad altre opzioni. La Lazio ha deciso di procedere a prescindere da Cancellieri, semplicemente perché aveva bisogno di un ulteriore innesto in fase offensiva. Infatti, sono state interrotte tutte le altre trattative. E Gudmundsson è ormai in chiusura…

Foto: Instagram Fiorentina