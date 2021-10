Albania-Polonia sospesa per 15 minuti a seguito di un lancio di bottiglie in campo

Albania-Polonia, gara valida per il Gruppo I di Qual. ai Mondiali di Qatar 2022, è stata sospesa per un quarto d’ora a 15 minuti dal termine per lancio di oggetti dopo il gol ospite di Swiderski.

Sono piovute in campo dagli spalti numerose bottiglie di plastica, alcune delle quali hanno colpito i calciatori della Polonia.

Dopo quindici minuti c’è stato il rientro in campo dei 22 per completare la gara.

Foto: Twitter Qatar 2022