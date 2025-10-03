Albania, i convocati del CT Sylvinho: 6 giocatori della Serie A

03/10/2025 | 11:21:42

La nazionale albanese ha diramato la lista dei convocati del CT Sylvinho per le sfide in programma contro Serbia e Giordania, in calendario rispettivamente l’11 e il 14 ottobre.

Tra i convocati figurano tutti e sei i giocatori albanesi che militano in Serie A: Elseid Hysaj (Lazio), Berat Djimsiti (Atalanta), Kristjan Asllani e Ardian Ismajli (Torino), Ylber Ramadani e Medon Berisha (Lecce).

Ecco la lista completa:

Portieri: Thomas Strakosha, Mario Dajsinani, Simon Simoni.

Difensori: Elseid Hysaj, Ivan Balliu, Mario Mitaj, Naser Aliji, Ardian Ismajli, Enea Mihaj, Berat Gjimshiti, Arlind Ajeti, Klisman Cake.

Centrocampisti: Ylber Ramadani, Juljan Shehu, Kristjan Asllani, Medon Berisha, Qazim Laçi, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Arbër Hoxha, Jasir Asani.

Attaccanti: Armando Broja, Myrto Uzuni, Rey Manaj, Mirlind Daku.

Foto: Instagram Sylvinho