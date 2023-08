L’Al Alhi non avrebbe ancora intenzione di fermarsi e, secondo quanto riporta TyCSports, avrebbe inviato una proposta milionaria all’attaccante argentino in forza all’Eintracht Francoforte Lucas Alario. Per lui sarebbe pronto un contratto di due anni. L’Eintracht lo ha ingaggiato un anno fa dal Bayer Leverkusen.

Foto: Instagram Alario