Alarcon (ds Betis): “Antony mi ha detto che vuole restare un altro anno”

Il CEO del Real Betis, Ramon Alarcon, ha recentemente affermato che Antony, arrivato a gennaio in prestito dal Manchester United, ha espresso la sua volontà di restare nel club della Liga: “L’altro giorno Antony mi ha detto che voleva restare un altro anno. Il giocatore si trova molto bene qui ed è rimasto sorpreso dalle strutture che gli abbiamo offerto per ambientarsi in città fin dal suo arrivo”,

Foto: X Betis