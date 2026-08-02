Alajbegovic: “Fiero di giocare con il club più importante d’Italia. La Serie A mi farà crescere tanto”

02/08/2026 | 18:55:14

Prime parole di Kerim Alajbegovic come nuovo giocatore della Juventus, con un video pubblicato sul sito del club bianconero.

Le sue parole: “Ieri all’Allianz Stadium ho provato delle bellissime sensazioni. Non vedo l’ora di iniziare, sono molto orgoglioso, è un grande onore indossare questa maglia e darò il massimo”.

Ci descrivi le tue caratteristiche tecniche? “Sono un calciatore a cui piace giocare la palla, mi piace calciare in porta, dribblare, fare assist e passare la palla. Voglio dare tutta la mia forza al reparto offensivo e mi piace giocare sempre in avanti”.

Che idea hai del campionato italiano? “La partita contro l’Italia è stata bella, fortunatamente abbiamo vinto alla fine ma è stata una partita molto difficile e loro hanno giocato molto bene. Sì, mi sento pronto per la Serie A e per il calcio italiano, giocare per la squadra più grande in Italia è un motivo di onore, dovrò lavorare duramente per migliorare”.

I tuoi obiettivi per questa stagione? “Voglio adattarmi molto velocemente e mostrare subito le mie qualità, non vedo l’ora di iniziare e giocare i primi minuti con questa maglia”.

Cosa diresti a te bambino? “Credi in te stesso perché potrai raggiungere molti traguardi”.

Foto: sito Juventus