Alajbegovic-Boga: magie da tre punti e ossigeno Juve (2-0). Espulso Marianucci

01/11/2026 | 22:38:39

La Juve riparte, batte due colpi e stende il Napoli con i gol di Alajbegovic e Boga. Finisce 2-0 allo Stadium, i campani restano in dieci sull’1-o per doppio giallo a Marianucci. Vicario spegne l’occasione più importante per il Napoli, con Lucca; Cabal trova il palo. La prima frazione si chiude senza gol, nella ripresa i bianconeri la sbloccano con un gran gol di Alajbegovic, al 70′ esplode un mancino imprendibile del bosniaco dalla distanza che non lascia scampo a Meret. Poi il Napoli resta in dieci con il secondo giallo per Marianucci, e pochi minuti più tardi un gran destro di Boga vale il raddoppio.

foto x juve