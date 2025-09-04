Alaba vuole restare al Real: Fenerbahce e Besiktas ci provano

04/09/2025 | 10:03:56

David Alaba vuole restare al Real Madrid nonostante le sirene di mercato provenienti dalla Turchia. A riportare l’indiscrezione è Defensa Central: Fenerbahçe e Besiktas avrebbero messo gli occhi sul giocatore con la precisa volontà di tesserare Alaba entro e non oltre il 12 settembre, data limite della finestra di mercato turca. Per i “Blancos” una ventata di ossigeno: il duttile difensore guadagna circa 22,5 milioni di euro a stagione, con un contratto in scadenza nel 2026.

Foto: Instagram real Madrid