Alaba: “Spagna? Sogniamo l’impresa, tutto è possibile”

01/07/2026 | 15:48:26

Uno dei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo sarà Spagna-Austria. A Marca ha parlato il difensore David Alaba.

Le sue parole: “Essere qui significa tutto per noi. Abbiamo lavorato tantissimo per arrivare a questo Mondiale. Per molti di noi era un sogno disputare almeno una volta una competizione del genere. Ho vissuto tante esperienze nella mia carriera, ma mi mancava il Mondiale. Guidare il mio Paese da capitano è una sensazione incredibile”.

Su Rangnick: “Ha avuto un ruolo enorme nel farci diventare la squadra che siamo oggi. La qualità c’è sempre stata, ma ci mancavano una certa mentalità e una visione più ampia. Senza di lui non saremmo arrivati fin qui. Apprezzo sempre ogni minuto che passo in campo. Sono felice di poter giocare questo Mondiale e di sentirmi di nuovo al meglio. È ciò per cui ho lavorato durante tutta la stagione. Cerco sempre di essere me stesso e di essere un punto di riferimento per tutti. Abbiamo una squadra di grande qualità, ma soprattutto una mentalità molto forte e un grande spirito di gruppo. Non siamo soltanto una nazionale: siamo una famiglia”.

Sulla Spagna: “Sappiamo quanto sarà difficile, perché è una delle migliori squadre del mondo e una delle grandi favorite per il titolo. Ma si viene al Mondiale per giocare partite come questa. Siamo motivati al cento per cento, scenderemo in campo per vincere. Sarà una sfida durissima, ma nel calcio tutto è possibile”.

Foto: sito Real Madrid