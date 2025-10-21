Alaba salta Juventus e Barcellona: sovraccarico muscolare per il difensore

21/10/2025 | 15:24:54

Alaba salta la sfida con la Juventus e il Clasico con il Barcellona. Come svelato da Cope, l’austriaco sta facendo i conti con un sovraccarico muscolare. Dunque, Alaba dovrà restare fermo per circa una decina di giorni. Oggi, il giocatore non è sceso in campo con i compagni ma è rimasto al centro sportivo dei Blancos e non sarà della partita domani contro la Juventus e neanche contro i catalani.

Foto: Instagram real Madrid