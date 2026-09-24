Alaba: “Non arrivo all’Udinese per chiudere la carriera. Sono ambizioso, ho ancora tanto da dare”

24/09/2026 | 14:33:22

Le prime parole da giocatore dell’Udinese di David Alaba: “Ho vissuto tante esperienze e ho vinto tanto nel corso della mia carriera, ma una cosa non è cambiata: voglio vincere ancora. Voglio competere ancora. E voglio ottenere ancora qualcosa di speciale. Questa è la mentalità che porto all’Udinese. L’allenatore ha reso molto chiaro che ruolo ha in mente per me e cosa vuole che raggiungiamo insieme. Ovviamente voglio portare la mia esperienza nello spogliatoio, assumermi responsabilità e aiutare ogni qual volta sia possibile, soprattutto i giocatori più giovani Non arrivo solo per essere quello esperto della squadra, e decisamente non vengo qui per chiudere la mia carriera. Sono ancora troppo ambizioso per questo e credo ancora fortemente in quello che posso fare sul campo. Voglio spingere ancora, performare ai più alti livelli in Serie A settimana dopo settimana e ottenere qualcosa.

Sono molto emozionato per questa sfida e ho ancora tanto da dimostrare a me stesso”.

foto sito udinese