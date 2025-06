Alaba, il Real Madrid pensa all’addio: l’ingaggio è un ostacolo

29/06/2025 | 12:03:55

Dopo i recenti infortuni che lo hanno tenuto ai box, Alaba potrebbe salutare il Real Madrid. Il club madrileno starebbe pensando di liberarsi del suo pesante ingaggio da 12,5 milioni di euro, come riporta As. Lo stipendio percepito dall’ex Bayern rappresenta però un ostacolo non di poco conto. La decisione finale spetterebbe allo stesso Alaba: scegliere se restare a Madrid senza minuti e andarsene a parametro zero nel 2026.

Foto: Instagram real Madrid