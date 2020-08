Alaba: “Futuro? Non ci penso, non mi lascio distrarre da queste trappole”

David Alaba, centrocampista del Bayern Monaco, spesso accostato a molte squadre europee in ambito mercato, a pochi giorni dalla gara contro il Barcellona in Champions League, a Sky Sport Deutschland si è soffermato sul suo futuro dribblando le voci di mercato che lo danno lontano dalla Baviera: “Futuro? No, non ci penso. Il mio obiettivo è un altro, sono concentrato sulla Champions League. Non mi lascio distrarre da tutte queste trappole”.

Foto: twitter Bayern