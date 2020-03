Alaba: “Futuro? Austria o MLS, anche se potrei restare al Bayern…”

Intervistato da GQ, il terzino austriaco del Bayern Monaco, David Alaba, ha voluto commentare i rumors in merito al suo futuro: “A Monaco sto molto bene e sono concentrato sul Bayern. Allo stesso tempo, però, posso anche pensare ad una nuova sfida, che potrebbe concretizzarsi chissà quando in futuro. Al momento non ci penso anche perché non ho idea di quale sarà il mio futuro. So quanto sia veloce il mondo del calcio e tutto può davvero accadere: un’avventura in MLS per conoscere una nuova cultura, un ritorno in Austria a casa mia oppure rimanere ancora al Bayern. Vedremo.”

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Bayern Munchen