Alaba, esperienza e talento per l’Udinese: dalle quattro Champions vinte ai dodici campionati tra Bayern e Real

23/09/2026 | 14:15:26

L’Udinese si prepara ad accogliere David Alaba, un pilastro del calcio mondiale nell’ultimo decennio ma frenato negli ultimi anni da qualche infortunio di troppo. La carriera dell’esterno tedesco si è sviluppata principalmente al Bayern Monaco, dove ha raccolto le più grandi soddisfazioni. Approdato nel settore giovanile dei bavaresi nel 2008, ha debuttato in prima squadra a 17 anni. Dopo un’annata in il prestito all’Hoffenheim nel 2011, ha trovato stabilità in Baviera, raccogliendo trofei e vincendo tutto quello che c’era da vincere, scendendo in campo 431 volte e mettendo a segno 33 gol. Nel 2021 è passato a parametro zero al Real Madrid, dove ha giocato 131 partite nell’arco di cinque stagioni. Un esterno totale, dotato praticamente di ogni qualità, dal cross al tiro passando per la corsa instancabile e una grande resistenza. In carriera ha vinto quattro Champions League, due in Baviera (2013 e 2020) e due con i Blancos (2022 e 2024), oltre a dieci campionati tedeschi e due spagnoli, aggiungendo coppe di ogni tipo al curriculum, dal Mondiale per club alla Coppa di Germania, passando per la Copa del Rey, fino alla Supercoppa UEFA.

Foto: Instagram real Madrid