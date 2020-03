Alaba e un futuro tutto da scrivere: tra ipotesi rinnovo e sirene di mercato. E quell’indizio…

Futuro tutto da decifrare per David Alaba. Il duttile difensore classe 1992 è uno dei giocatori più ambiti sul mercato in vista dell’estate, a maggior ragione in virtù di un contratto in scadenza nel 2021 con il Bayern Monaco. Il club bavarese anche nelle scorse settimane ha avuto contatti con l’austriaco per il rinnovo, ma per il momento – come rivelato dall’autorevole Bild – lo stesso Alaba non avrebbe intenzione di prolungare per iniziare una nuova avventura altrove. E non è un caso che negli ultimi giorni si siano intensificati i rumors circa una sua partenza: sulle tracce del 28enne ci sono diverse big, su tutte Real Madrid e Barcellona, ma occhio alle squadre della Premier League. A tal riguardo, proprio in giornata dalla Germania è rimbalzata un’importante indiscrezione: Alaba sarebbe in procinto di cambiare agente per affidarsi al super procuratore israeliano Pini Zahavi. Un indizio di mercato che potrebbe risultare decisivo per un futuro di Alaba lontano dal Bayern Monaco.

Foto: HalloMuenchen