Alaba: “Dopo tanti anni al Bayern Monaco affronterò una nuova sfida in un club speciale come il Real”

Da ieri David Alaba è un nuovo giocatore del Real Madrid. Il difensore austriaco, attraverso il suo profilo Instagram, ha scritto un lungo messaggio dopo il suo approdo ai Blancos. “Lascio un club speciale per un altro club speciale. Sono davvero felice e onorato di passare al Real Madrid. Dopo tanti anni a Monaco affronterò una nuova sfida e darò il massimo per continuare la storia speciale del club. Non vedo l’ora di giocare la mia prima partita con le iconiche maglie bianche davanti a tutti voi tifosi di Madrid. Sono sicuro che questo viaggio sarà un successo. Insieme a tutti i madridisti”.

FOTO: Twitter Alaba