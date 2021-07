Alaba dopo la presentazione al Real Madrid: “Sono sicuro che festeggeremo molti successi insieme”

David Alaba è stato presentato oggi ufficialmente al Real Madrid. Ecco le parole dell’austriaco su Twitter al termine della giornata: “Finalmente! Vamos Real! Sono super felice di poter dare il meglio di me per questo club con la mia maglietta bianca. Sono sicuro che festeggeremo molti successi insieme. Grazie per questo bel benvenuto!”.

¡Por fin! ¡Vamos Real! Estoy super feliz de poder dar mi mejor para este club en mi camiseta blanca. Estoy seguro de que celebraremos muchos éxitos juntos. ¡Gracias por esta cálida bienvenida!

¡Hala Madrid! 🤍 @realmadrid pic.twitter.com/SGbSvvt84J — David Alaba (@David_Alaba) July 21, 2021

