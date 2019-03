Alaba apre all’addio al Bayern: “In estate potrei andare via. Tra Barça e Real…”

David Alaba apre all’addio al Bayern Monaco. Il laterale austriaco ha parlato così del suo futuro ai microfoni di Sport Bild: “Futuro? In estate il Bayern ringiovanirà molto la propria rosa. Potrei pensare di provare una nuova avventura, anche se qui a Monaco mi trovo molto a mio agio. Sono felice di giocare con questa maglia, ma non escludo un trasferimento. Se dovessi andarmene, mi piacerebbe giocare in Spagna o Inghilterra. Magari al Real Madrid o al Barcellona, ma tra queste ci sono altre squadre…”.

Foto: hallomuenchen