Al via Premier e Ligue 1: stasera Liverpool-Norwich e Monaco-Lione

La Premier League riapre i battenti. Il massimo campionato inglese, dopo aver chiuso il mercato in entrata, torna con il Liverpool, secondo classificato della scorsa stagione e vincitore della Champions League, che ospita il neo promosso Norwich ad Anfield Road, fischio d’inizio in programma alle 21. La squadra di Klopp apre dunque l’edizione numero 121 della Premier, in attesa che scendano in campo le altre squadre, compreso il Manchester City campione in carica. Ma stasera prende il via anche la Ligue 1: alle ore 20.45 è in programma la sfida tra Monaco e Lione.

Ligue 1

20:45 Monaco-Lione

Premier League

21:00 Liverpool-Norwich

Foto: Mirror