Al via la Copa America: stanotte in campo il Brasile. Il programma

La Copa America prende il via. Nella notte tra venerdì e sabato avrà inizio la 46a edizione della competizione. La manifestazione come di consueto tra i protagonisti diversi campioni del calcio Mondiale sfidarsi per la conquista del prestigioso trofeo. Grande assente sarà di certo Neymar che a causa di un problema fisico sarà costretto a saltare l’impegno, ci sarà invece Messi che proverà ad alzare un trofeo con la sua Argentina. La Copa America si disputerà in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio: Brasile-Bolivia, in programma alle 2.30, aprirà le danze. Questo il programma delle gare di oggi: