Al via il Mondiale femminile: l’Italia in campo domenica. Il programma completo

Il Mondiale femminile è ai nastri di partenza. La prima giornata comincerà stasera alle 21, al Parco dei Principi a Parigi, con la partita del gruppo A tra Francia e Corea del Sud. L’ultima partita è in programma martedì prossimo, nel Gruppo F, tra la Thailandia e gli Stati Uniti, vincitori dell’edizione scorsa. Dopo questa prima giornata ce ne saranno altre due, senza intervalli fino a giovedì 20 giugno, prima degli ottavi di finale. Partecipano a questa ottava edizione del Mondiale femminile 24 squadre, suddivise in sei gruppi. Gli Stati Uniti, campioni in carica e tre volte vincitori di questo torneo, sono insieme alla Francia, alla Germania e all’Inghilterra le nazionali favorite per la vittoria finale. La nazionale italiana di calcio femminile è nel gruppo C insieme ad Australia, Brasile e Giamaica: le ragazze della ct Milena Bertolini debutteranno domenica 9 giugno alle ore 13 a Valenciennes. Il 14 a Reims è in programma la sfida alla Giamaica, ore 18, mentre quella con il Brasile sarà il 18 alle 21.

Gruppo A: Francia (paese ospitante), Corea del Sud, Norvegia, Nigeria

Gruppo B: Germania, Cina, Spagna, Sud Africa

Gruppo C: Australia, Italia, Brasile, Giamaica

Gruppo D: Inghilterra, Scozia, Argentina, Giappone

Gruppo E: Canada, Camerun, Nuova Zelanda, Olanda

Gruppo F: Stati Uniti (campione in carica), Thailandia, Cile, Svezia