Al Venezia basta un gol di Aramu per battere la Fiorentina. Al Penzo termina 1-0

Al Penzo il posticipo dell’ottava giornata di Serie A tra Venezia e Fiorentina termina 1-0 per i padroni di casa. Decide la gara un gol di Mattia Aramu siglato nella prima frazione di gioco. Da segnalare nella ripresa l’espulsione di Sottil per doppia ammonizione che ha lasciato i Viola in dieci uomini nell’ultimo quarto d’ora di gioco. Per la squadra di Italiano si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo quella rimediata prima della sosta contro il Napoli. Il Venezia, dopo il successo odierno, sale a 8 punti in classifica, agganciando al quindicesimo posto Sassuolo, Verona e Torino.

FOTO: Facebook Venezia