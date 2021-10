Termina 0-0 il match del pomeriggio tra Parma e Monza. Una partita con poche occasioni che ha visto l’espulsione per doppia ammonizione di Marrone che ha lasciato i brianzoli in dieci per metà del secondo tempo. Entrambe le squadre salgono a braccetto a quota 10 punti in classifica.

FOTO: Logo Serie B