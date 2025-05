“Al secondo anno vinco sempre”. La profezia di Postecoglu si avvera ancora

22/05/2025 | 13:00:54

“Vinco sempre al mio secondo anno. Non è cambiato nulla. Non dico certe cose se non ci credo”. Una “profezia”, una certezza che riassumono la carriera di Ange Postecoglu. Arrivato a Londra nel 2023, il tecnico è stato spesso messo in discussione durante la sua prima stagione con gli Spurs, complici risultati non all’altezza delle aspettative. Tuttavia, il suo curriculum racconta una storia diversa: al secondo anno alla guida di una squadra, Postecoglou è quasi sempre sinonimo di trionfo al secondo anno. In patria ha vinto il campionato australiano con il South Melbourne e il Brisbane Roar, sempre nella sua seconda stagione da allenatore. Lo stesso schema si è ripetuto in Asia, dove ha conquistato la J.League con gli Yokohama F. Marinos. Non è un caso isolato: da commissario tecnico dell’Australia, ha alzato la Coppa d’Asia appena due anni dopo la nomina, mentre in Europa ha dominato con il Celtic, conquistando due titoli consecutivi nelle sue uniche due stagioni in Scozia.

Foto: Instagram Spurs