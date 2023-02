Al “Picco” orribili cori contro Maradona e Spalletti

Un pomeriggio da dimenticare per quanto accaduto sugli spalti del “Picco”. Non andrebbero segnalati se non fosse che la miseria umana travalica abbondantemente i limiti della civiltà. Dalla curva Ferrovia, cuore del tifo spezzino, sono partiti cori orribili e irripetibili che hanno offeso la memoria di Diego Maradona, una vergogna senza fine. Coinvolto anche Luciano Spalletti che ha sempre ricordato con sportività e fair-play il suo passato da calciatore con la maglia dello Spezia dal 1986 al 1990.