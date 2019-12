Al Parma basta Kucka: Sampdoria battuta e Napoli agganciato in classifica

Il match delle 18:00 tra Sampdoria e Parma ha visto gli ospiti trionfare per 1 a 0. A decidere la partita un gol di Kucka, al 21′, ben servito su corner da Hernani. La squadra di D’Aversa trova il secondo successo stagionale in trasferta ed aggancia il Napoli in classifica, a quota 21 punti. E sabato prossimo ci sarà proprio lo scontro diretto al San Paolo tra le due formazioni. Notte fonda, invece in casa blucerchiata. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, mister Ranieri deve fare i conti con una graduatoria che vede la sua squadra con appena un punto in più rispetto al Genoa terzultimo. Fabio Quagliarella ha anche sbagliato un rigore nella ripresa.

Venerdì 6 dicembre

20:45 Inter-Roma 0-0

Sabato 10 dicembre

15:00 Atalanta-Verona 3-2 (Malinovskyi, Muriel, Djimsiti – Di Carmine 2)

18:00 Udinese-Napoli 1-1 (Lasagna – Zielinski)

20:45 Lazio-Juventus 3-1 (Luiz Felipe, Milinkovic-Savic, Caicedo – Ronaldo)

Domenica 11 dicembre

12:30 Lecce-Genoa 2-2 (Falco, Tabanelli – Pandev, Criscito (rig.))

15:00 Sassuolo-Cagliari 2-2 (Berardi, Djuricic – Joao Pedro, Ragatzu)

15:00 Spal-Brescia 0-1 (Balotelli)

15:00 Torino-Fiorentina 2-1 (Zaza, Ansaldi – Caceres)

18:00 Sampdoria-Parma 0-1 (Kucka)

20:45 Bologna-Milan

CLASSIFICA: Inter 38; Juve 36; Lazio 33; Cagliari, Roma 29; Atalanta 28; Napoli, Parma 21; Torino 20; Verona 18; Milan 17; Fiorentina, Bologna 16; Sassuolo*, Lecce, Udinese 15; Sampdoria 12; Genoa 11; Brescia* 10; Spal 9.

*una partita in meno