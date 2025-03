Al Nassr, trattativa con Ashworth per il ruolo di direttore sportivo

Dan Ashworth potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo dell’Al Nassr. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari, l’ex direttore di Newcastle e Manchester United è in trattativa con il club saudita.

